Juric, l'amaro scherzo del destino dopo l'esonero dall'Atalanta
Un anno e mezzo da dimenticare quello vissuto da Ivan Juric. Il tecnico, dall’addio al Torino, ha infatti incassato ben tre esoneri.
Non solo, il tecnico croato è stato esonerato dall’Atalanta il 10 novembre 2025, esattamente un anno dopo essere stato esonerato dalla Roma. Uno scherzo del destino decisamente beffardo.
Il 10 novembre 2024, infatti, Juric è stato sollevato dal suo incarico alla guida dei giallorossi chiudendo al sua esperienza nella Capitale con una media di 1.25 punti a partita.
Successivamente per lui è stata poi la volta del Southampton con la squadra che è poi retrocessa in Championship con ben sette giornate di anticipo.
Infine ecco la nuova occasione alla guida della Dea, durata però solo qualche mese. L’allievo di Gasperini non è riuscito a superare il maestro, anzi, dopo il pesante ko contro il Sassuolo è stato esonerato andando a casa con un bottino di 13 punti in 11 giornate.
