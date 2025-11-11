WOMEN | Coppa Italia, quando e contro chi giocherà la Lazio
Non solo la Serie A, la Lazio Women sarà impegnata anche in Coppa Italia. In questi giorni, tramite una nota diramata sul sito ufficiale della Federcalcio, è stato reso noto il calendario delle gare valide per gli ottavi della competizione.
Le biancocelesti affronteranno il Parma in trasferta, domenica 21 dicembre. Il calcio d'inizio è fissato alle 14:30. La gara sarà disputata in contemporanea con le altre eccezion fatta per FC Femminile Lumezzane – AS Roma il cui fischio d'inizio è stato anticipato alle 13:30 e di Ternana Women – Como Women che giocheranno il 20 alle 12:30.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.