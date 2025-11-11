Lazio | Gabbo, Flavio e Francesco: l'aneddoto di Cristiano Sandri

Il fratello di Gabriele Sandri, Cristiano, ha condiviso ai microfoni di Radio Laziale un aneddoto con Marco, padre dei gemelli Flavio e Francesco
11.11.2025 14:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Ospite negli studi di Radio Laziale, Cristiano Sandri ha raccontato, nel giorno dell'anniversario della morte del fratello Gabriele, di un aneddoto che condivide con Marco, padre dei gemelli Flavio e Francesco, anche loro venuti a mancare lo scorso anno a distanza di pochi mesi. 

Cristiano ha raccontato di aver condiviso con Marco la gioia nell'aver visto la pezza della Curva Nord, dedicata a Flavio e Francesco, esposta sopra quella di Gabriele

L'ANEDDOTO - "Con Marco ci siamo sentiti da poco, la settimana scorsa. Ci dicevamo quanto fossimo contenti che la pezza che i ragazzi della curva dedicata a Flavio e Francesco fosse stata messa sopra l'immagine di Gabriele. Io condividendo l'emozione con Marco ho detto che erano tre fratelli e Gabriele era il maggiore". 

