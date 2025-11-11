Koné fa il "solito" romanista: le parole sullo Scudetto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dal ritiro della Nazionale è intervenuto Manu Koné. Il centrocampista della Roma si è espresso in conferenza stampa, sia sui prossimi impegni della Francia, che sulla situazione attuale che coinvolge la squadra di Gasperini, al primo posto insieme all'Inter nella classifica di Serie A.

Ha rispedito al mittente la possibilità di cambiar squadra, spiegando di trovarsi molto bene a Roma, e poi non si è nascosto in merito allo Scudetto e, in generale, agli obiettivi del club: "Cambiare squadra? Mi trovo molto bene alla Roma, siamo in testa alla classifica e faccio parte di una grande squadra. Spero che finiremo bene l'anno e che andremo al Mondiale - ha continuato parlando della Roma -. Prima di tutto, non bevo caffè (ride, ndr)".

"Non dobbiamo pensare di essere campioni. Meritiamo il nostro posto in classifica, ma dobbiamo lavorare sodo e rimanere umili. Siamo consapevoli dei nostri punti di forza e di quelli dei nostri avversari. Spero che finiremo bene la stagione, vogliamo rimanere tra i migliori. Se vinciamo il titolo, lo prenderemo".