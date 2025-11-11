FIGC, Gravina fa un appello: c'entrano gli stadi di proprietà

Il presidente della FIGC è intervenuto nel corso del convegno sulle infrastrutture europee, esprimendosi anche sul tema degli stadi di proprietà.
A Bruxelles si è tenuto il convegno "Le infrastrutture sportive europee come motore di rigenerazione urbana e sociale", nel corso del quale è intervenuto anche il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina

Queste le sue parole riportate dall'ANSA nel corso del convegno, riguardo in particolare il tema legato agli stadi da rimodernare"Le infrastrutture sportive possano rappresentare un esempio di innovazione, inclusione e integrazione nei tessuti urbani in modo intelligente e sostenibile. È la sfida che dobbiamo cogliere con Euro 2032".

Gli ha fatto eco Michele Uva, direttore esecutivo dell'Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale e delegato per Euro 2032: "Euro 2032 è un'occasione che non possiamo perdere: uniamo le forze, l'Uefa sarà un facilitatore con la sua esperienza e le sue conoscenze. Gli stadi costruiti o riqualificati in Italia negli ultimi 18 anni - ha sottolineato - sono frutto di investimenti personali. Serve una politica di sistema. Euro 2032 dà la grande occasione di fare un salto di qualità, innanzitutto con un cambio di mentalità".

