Lazio, Mattei attacca la società e Lotito: ecco cos'ha detto

Parla Stefano Mattei. Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista di fede laziale si è espresso sulle parole di Sarri dopo la sconfitta contro l'Inter e sull'ultimo comunicato della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Sarri ha fatto una premessa nel suo intervento, dicendo che l'arbitro non ha inciso a San Siro. Ha fatto un giudizio generale su questa generazione di arbitri. Però mi ricordo di allenatori che hanno detto cose molto più dure. La società è all'angolo, perché Sarri continua a lanciare bordate sul mercato e ha fatto un comunicato quasi contro il suo allenatore, surreale, cosa che non ricordo in altre squadre".

"Dicono sia stato fatto per evitare un deferimento, ma non è così. Forse il presidente Lotito, messo fuori dalla porta, spera di rientrare in Lega. E poi i tifosi della Lazio si aspettavano un comunicato per spiegare dove si andrà a gennaio sul mercato".