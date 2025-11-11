Juve, Comolli nominato Amministratore Delegato: il comunicato
Cambio importante ai vertici della Juventus. Tramite un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il club bianconero ha annunciato la nomina di Damien Comolli a nuovo Amministratore Delegato della società. Il francese, già Direttore Generale del club, lascerà il precedente incarico, per assumere un ruolo ancora più prestigioso all'interno dei quadri dirigenziali della Juventus. Di seguito il comunicato:
"Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”), riunitosi oggi sotto la Presidenza di Gianluca Ferrero, ha deliberato, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli Amministratori, nonché alla costituzione dei comitati endoconsiliarie alla nomina dei relativi membri.
Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Damien Comolli quale Amministratore Delegato, con contestuale cessazione del precedente incarico di Direttore Generale, conferendogli poteri di amministrazione sostanzialmente in continuità con l’assetto precedente".