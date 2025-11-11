Caso Sarri–arbitri, la Lazio media: scuse e pace con Rocchi

Durante la riunione organizzata dalla FIGC, Lotito e Fabiani si sono scusati con Rocchi provando a stemperare la tensione con qualche battuta

RASSEGNA STAMPA - Le parole di Sarri su Inter–Lazio e la successiva presa di posizione della società sono state uno dei temi affrontati ieri mattina all’hotel Parco dei Principi, a pochi passi da via Allegri. Su iniziativa della FIGC, si sono riuniti gli arbitri della CAN – assente solo Colombo, impegnato a Doha – insieme ai vertici dell’AIA, al designatore Gianluca Rocchi, ai dirigenti dei 20 club di Serie A, al presidente federale Gabriele Gravina e all’amministratore delegato della Lega, Luigi De Siervo.

Presenti anche Lotito e il ds Fabiani, che - riporta la Gazzetta dello Sport - ha provato a smorzare le polemiche: "Sarri è toscano, gli piace fare battute", ha detto con un sorriso. Il presidente biancoceleste si è poi scusato direttamente con Rocchi, che ha apprezzato il gesto.

Lo stesso presidente dell’AIA, Carlo Zappi, ha preferito concentrarsi sul comunicato della Lazio: "Infastidito dalle parole di Sarri? Mi è piaciuta di più la nota del club". La riunione, ha spiegato, è stata “cordiale e corretta”, anche se non sono mancate recriminazioni da parte di qualcuno.

