WOMEN | Lazio, Grassadonia e la "tensione" pre derby: le parole a LSC

La Lazio Women batte il Napoli in extremis con un gol di Piemonte, in una partita intensa e combattuta fino all'ultimo. Una vittoria che porta fiducia, fondamentale nella settimana di avvicinamento al derby che si disputerà domenica al Tre Fontane. Ai microfoni ufficiali del club ne ha parlato il tecnico delle biancocelesti, Gianluca Grassadonia. Le sue parole: “Vittoria pesante? Si, vale per la prestazione perché le ragazze hanno fatto una partita intensa contro un’ottima squadra. Il Napoli è una squadra importante, è cambiata radicalmente rispetto allo scorso anno è di grandissima intensità e infatti, è stata una partita tirata. Noi nonostante fossimo in grande emergenza abbiamo tirato fuori una partita importante cambiando più volte anche struttura. Per questo, faccio i complimenti a chi è subentrata. Dovevamo darci una risposta dopo la debacle di Milano”.

MENTALITÀ - “Finora ci sono stati alti e bassi, dobbiamo trovare mentalità e consapevolezza. Capire che puoi lavorare tanto dal punto di vista tecnico e tattico, ma la cosa fondamentale è l’approccio alla gara, l’atteggiamento e la cattiveria. Questo è alla base e quando manca ci sono problemi. L’abbiamo analizzata con grande attenzione, con scrupolo dicendoci le cose in faccia senza alcun tipo di problema e la squadra ha dimostrato di aver interpretato bene la gara”.

VITTORIA IN EXTREMIS - “Che segnale è? È una squadra che non molla mai, ogni volta che ha fatto la prestazione senza sbagliare l’atteggiamento ha sempre fatto bene. Quando siamo caduti abbiamo sempre stentato. Se giochiamo da squadra non siamo inferiori a nessuno e possiamo giocarcela con tutte, quando subentra l “io” andiamo in difficoltà”.

DERBY - “Il derby è la partita, lo sappiamo. L’abbiamo affrontato circa tre mesi fa in Women’s Cup e abbiamo perso male, sono passati tre mesi e la squadra è cresciuta. Mi auguro di fare una grande partita, poi il risultato è figlio di tanti episodi e dobbiamo essere bravi a portarli dalla parte nostra. Che settimana mi aspetto? Meglio non pensare al derby, riprendiamo lunedì gli allenamenti e sarà difficile recuperare qualche infortunata. Sarà una settimana di grande lavoro e serenità, perché questa vittoria certamente ci dà serenità, ma allo stesso tempo man mano che passeranno i giorni salirà la tensione che deve essere positiva”.

ATTACCO - “Ha grande individualità, ma sempre al servizio della squadra. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, c’era un rigore clamoroso che non ci è stato fischiato e di questo ce ne dispiace. Il secondo tempo abbiamo sofferto, siamo calati perché il Napoli ha grande intensità. Ma ci abbiamo creduto e complimenti alle ragazze. Da lunedì iniziamo a allenarci”.

