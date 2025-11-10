Cremonese, Floriani e il rapporto con la Lazio: le sue parole

Floriani Mussolini è tra gli ospiti al Gran Galà del Calcio a Arezzo e a margine dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni. Parlando del presente, il suo percorso alla Cremonese, l'esterno ha detto: "Il mio è stato un approccio graduale, con il Sassuolo è andata molto bene e mano a mano mi sono guadagnato la fiducia del mister, spero di poter continuare così. La Cremonese ha iniziato forte, l'obiettivo è la salvezza e ogni partita per noi è come una finale, purtroppo con il Pisa è andata male ma speriamo di poterci rifare".

Poi, a proposito della Lazio e di un possibile futuro in biancoceleste ha detto: "La Lazio la seguo sempre, vedo ogni partita, ma ci penso relativamente. Penso più a me stesso e quel che verrà verrà". Infine, sulla Nazionale: "Più che un obiettivo è un sogno, adesso penso a far bene con la Cremonese".

