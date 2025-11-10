Lazio, il comunicato sugli arbitri: l'AIA ringrazia la società
La Lazio ha emesso un comunicato in cui prende posizione dopo le parole di Maurizio Sarri sugli arbitri. La società ha sottolineato la propria vicinananza al movimento arbitrale italiano, soprattutto considerando la fase di rinnovamento. Parole che, seppur non apprezzatissime dall'ambiente biancoceleste, hanno trovato però il gradimento di Antonio Zappi.
L'APPREZZAMENTO DI ZAPPI - Il presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo quanto appreso da LaPresse da fonti vicine all'AIA, avrebbe espresso il proprio gradimento e il proprio apprezzamento verso quanto specificato dalla Lazio all'interno della nota di questa mattina.
Lo stezzo Zappi, nella giornata odierna, ha partecipato proprio ad un incontro tra il mondo arbitrale, la Figc, la Lega Serie A e i club della massima serie.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.