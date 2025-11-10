Lazio, l'Inter meritava la vittoria? Hernanes dice la sua

'Il Profeta' Hernanes ha detto la sua sulla partita vinta dall'Inter contro la Lazio a San Siro, commentando la prestazione delle due squadre

Anderson Hernanes, doppio ex della partita, ha commentato la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter. Il centrocampista, a margine dell'evento in Campidoglio di Operazione Nostalgia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sfida tra biancocelesti e nerazzurri ai microfoni dei cronisti presenti. Di seguito le sue parole.

INTER-LAZIO - "La Lazio era in una striscia positiva. Sappiamo di tutti i problemi che ha avuto, ma Sarri sta ottenendo il massimo. A San Siro, se l’Inter è in giornata, è difficile per tutti. Hanno una squadra con giocatori forti che giocano insieme da tanto tempo. La Lazio ha espresso le sue potenzialità, si è visto, ma alla fine l’Inter ha meritato di portare a casa il risultato".

UN GIOCATORE COME HERNANES - "Per caratteristiche non c’è un giocatore come me, ma oggi, come dicevo pure io, il calcio dipende meno dall’individualismo. Io forse quando giocavo ero un po’ troppo individualista, mi piaceva dribblare e cercare la giocata personale. Oggi invece il lavoro è più collettivo e il calcio di oggi non permette più tanto di esprimersi a questi giocatori".

