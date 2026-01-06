Lazio, Cataldi: "A Firenze sono stato bene. I tifosi hanno apprezzato..."

Danilo Cataldi ha presentato il match con la Fiorentina con un'intervista all'interno del match program della Lazio. Il centrocampista, oltre analizzare l'avversario e a parlare del momento che sta vivendo la squadra, si è soffermato inevitabilmente anche sul periodo trascorso nel club viola prima di rientrare nella capitale.

Le sue parole: "A Firenze sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, e normale poi che l'esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene ma il momento dell'accaduto (malore di Bove. ndr), quel 1° dicembre fu davvero intenso".

"Se sono orgoglioso di aver lasciato un ricordo ai tifosi? Sono contento di questo, all'arrivo misi da subito in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, come promesso dall'inizio: sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere".

