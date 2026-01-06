Calciomercato Lazio, Bezzi: "È un diluvio universale, non si sogna più"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo l'addio di Castellanos potrebbe arrivare anche quello di Guendouzi. Il centrocampista è al centro del mercato in uscita, su di lui c'è il Fenerbahce che avrebbe presentato anche un'offerta. Sull'argomento, nel corso del pomeriggio, si è espresso Bezzi ai microfoni di TMW: "È un diluvio universale. Le cifre per cui è partito Castellanos e per cui potrebbe uscire Guendouzi ci stanno, ma non c'è programmazione perché quando succede questo devi portare subito in squadra un attaccante e un centrocampista".

"La Lazio deve cambiare passo in una strategia societaria che è sempre ferma. Può perdere anche con la Fiorentina e trovarsi in acque molto burrascose. E poi Sarri è un valore aggiunto, ma non è più quello di prima. E aggiungo: i giocatori in questo momento se vedono che c'è tanta difficoltà non vengono"

"Con quali prospettive possono venire Loftus-Cheek e Raspadori? Quando due anni fa la società ha fatto una campagna cessione importante non mi sembra che poi abbia portato i giocatori voluti da Sarri, tanto che lo disse apertamente. In questo momento il giocatore che deve dire sì alla Lazio ha qualche perplessità, perché vale meno del Como in una certa fascia di alta classifica. Ora deve dimostrare sul mercato di essere forte veramente. Qui non si sogna più".

