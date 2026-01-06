Gilardino durissimo su un suo giocatore: l'attacco in diretta TV
06.01.2026 18:35 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Nel post partita di Pisa-Como ha analizzato la partita anche l'allenatore dei toscani Alberto Gilardino. Quest'ultimo si è espresso, in particolar modo, su su M'Bala Nzola, attaccante arrivato in prestito dalla Fiorentina che ha sbagliato un rigore nella sconfitta odierna per 0-3.
Anche la sua prestazione è stata ampiamente insufficiente. Di seguito le durissime parole dell'ex attaccante:
"Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione”.
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.