West Ham, Castellanos subito titolare: la scelta di Espirito Santo - FT
06.01.2026 19:55 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Neanche il tempo di salutare la Lazio e iniziare ufficialmente una nuova avventura tra le fila del West Ham, che Taty Castellanos trova il suo esordio da titolare con la formazione inglese. La squadra di Espirito Santo, impegnata questa sera contro il Nottingham Forest nel match valido per la ventunesima giornata di Premier, ha schierato il neo-acquisto dal 1'. Sul post relativo alle formazioni ufficiali, condiviso su X, Taty è anche l'uomo opertina scelto dal club. Di seguito, il post in questione:
Our line-up for tonight pic.twitter.com/O2XJXhLfU8— West Ham United (@WestHam) January 6, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.