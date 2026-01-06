Coppa d'Africa, capolavoro Petkovic: la sua Algeria vola ai quarti
06.01.2026 20:05 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Un vero e proprio capolavoro quello dell’Algeria allenata da Petkovic che conquista i quarti di finale di Coppa d’Africa battendo la Repubblica Democratica del Congo.
Una gara sofferta ma che alla fine l’Algeria ha conquistato all’ultimo minuto dei tempi supplementari grazie al gol di Boulbina.
Ai quarti la squadra allenata da Petkovic se la vedrà con la Nigeria nel match in programma sabato 10 gennaio alle 17.00.
