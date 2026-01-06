Calciomercato Lazio | Brescianini, la Fiorentina affonda il colpo. I dettagli
06.01.2026 19:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono tante le squadre che in queste settimane hanno messo gli occhi su Marco Brescianini. Oltre alla Lazio e al Bournemouth in Premier League adesso anche la Fiorentina avrebbe fatto un passo significativo per provare a strappare il giocatore alla Dea.
Stando a quanto riportato da Matteo Moretto la viola avrebbe presentato un’offerta ufficiale all’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in caso di salvezza.
