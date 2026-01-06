Calciomercato Lazio | Pedraza e il retroscena dalla Spagna: cos'è successo
CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio avrebbe già trovato un pre-accordo con Alfonso Pedraza. Oltre che in uscita, soprattutto per quanto riguarda Castellanos (al West Ham) e Guendouzi (in trattativa con il Fenerbahce), la società biancoceleste si sarebbe mossa anche in entrata.
Il terzino spagnolo, in scadenza con il Villarreal, dovrebbe arrivare a parametro zero nella Capitale a fine stagione, dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo contrattuale. Come riportato da fichajes.net, la sua priorità l'ha data alla Lazio, rifiutando anche un ritorno al Real Betis che aveva provato a inserirsi nelle ultime settimane.
In biancoverde ha già giocato nella stagione 2019/20, per lui sarebbe una destinazione gradita. Ma ora ha intenzione di lasciare proprio la Spagna e la Liga, per questo ha aperto alla possibilità di giocare in Italia.