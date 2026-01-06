Ex Lazio | Gonzalez ricorda Scaloni: "Quanti scherzi! Dopo il suo addio..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lunga intervista ai microfoni di DSports per Alvaro Gonzalez. L'ex centrocampista della Lazio ha parlato soprattutto del suo periodo nella Capitale e del rapporto con Lionel Scaloni, ora ct dell'Argentina. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Scaloni era tremendo. Gli piacevano gli scherzi pesanti. Era un gran jodón (casinista, ndr.). Dal nascondere qualche cellulare a cose ben peggiori. Scherzi pesanti in quel senso. Ho giocato con Lionel nella Lazio. È un amico, abbiamo condiviso molte cose importanti e belle. Persino il suo primo figlio, Ian, è nato con mia moglie che accompagnava la sua, Elisa, in ospedale. È un ricordo bellissimo. Ogni tanto ci sentiamo e mi rende molto felice ciò che ha ottenuto”.

“Alla Lazio era molto amato nel gruppo. Se ne andò a metà della stagione in cui abbiamo vinto la Coppa Italia in finale contro la Roma (26 maggio 2013, ndr.). Lui voleva restare, non era convinto di andarsene. Anch'io, come amico, rimasi molto dispiaciuto per la sua partenza. Io, che non ero un giocatore abituato a segnare molti gol, un giorno dissi al magazziniere: ‘Porta la numero 5 di Scaloni in panchina’. Mi guardò come per dire ‘Cosa vuoi?’, ma la portò e nelle semifinali contro la Juventus segnai un gol di testa. Corsi a cercare la maglia e gliela dedicai. Proprio per quello che dicevo: era molto amato da noi nel gruppo. Con molti di noi è ancora amico”.