Lazio, Ratkov e quel gol (annullato) contro il Bologna: il precedente

Petar Ratkov è in procinto di diventare un nuovo giocatore della Lazio: si trasferirà dal Salisburgo a titolo definitivo per 14 milioni di euro. In stagione è già a quota 12 gol e 3 assist in 29 presenze, per un totale di 1.633 minuti giocati. Con la formazione austriaca quest'anno è sceso in campo anche in Europa League, in cui è rimasto a secco di reti.

In una delle prime sei giornate della fase iniziale del torneo, il centravanti classe 2003 ha affrontato anche una squadra italiana, ovvero il Bologna, perdendo però con un netto 4-1. Il 27 novembre al Dall'Ara, Ratkov era subentrato nell'ultima mezz'ora, spaventando e non poco la squadra di Italiano.

Al 65', infatti, aveva segnato la rete del parziale 3-2, con ancora tanto tempo da giocare. Il guardalinee, però, aveva alzato la bandierina segnalando la sua posizione di fuorigioco. Era comunque riuscito a scartare Ravaglia e a mettere la palla in porta. Insomma, con le italiane ci sa fare: la Lazio ci crede.