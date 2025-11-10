Incontro tra Serie A e arbitri: Gravina chiede meno polemiche

A Roma è in corso un incontro tra i club di Serie A e gli arbitri organizzato dalla FIGC con la Lega Calcio Serie A, in cui è presente anche il designatore Gianluca Rocchi, tutti i fischietti della CAN A e B e i vertici (quindi presidenti e amministratori delegati) delle varie squadre.

Secondo quanto raccolto da TMW, il presidente federale Gabriele Gravina, oltre a ringraziare tutta la classe arbitrale per il suo contributo, ha chiesto ai club, e quindi ad allenatori e giocatori, di limitare le polemiche.

Il confronto arriva anche a seguito di un comunicato ufficiale della Lazio che prende le distanze e spiega le dichiarazioni di Sarri contro l'arbitro Manganiello, nel post partita della gara contro l'Inter.