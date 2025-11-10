Maiorca, Muriqi nella storia del club: il record dell'ex Lazio
L'ex attaccante della Lazio continua a macinare record in Liga: è infatti il terzo marcatore nella storia del club spagnolo
10.11.2025 17:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Vedat Muriqi è entrato nella storia del Maiorca. L’ex attaccante della Lazio, nella gara contro il Getafe, ha segnato la rete decisiva per la vittoria siglando anche la sesta rete stagionale.
Il gol rifilato al Getafe ha permesso a Muriqi di raggiungere quota 40 da quando è arrivato nella Liga avvicinandosi a un traguardo storico: è infatti a sole sei marcature dal secondo miglior marcatore della storia del Maiorca, il venezuelano Juan Arango (46).
Non solo perché l’ex attaccante biancoceleste ha messo a segno il 50% dei gol totali del Maiorca in questa stagione (6 su 12).
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.