Serie A, terremoto a Napoli: Conte si dimette? Le ultime

Antonio Conte potrebbe lasciare il Napoli dopo la sconfitta contro il Bologna, il tecnico oggi si incontrerà con la società partenopea

Terremoto in casa Napoli dopo gli ultimi risultati. La sconfitta contro il Bologna ha messo in luce enormi difficoltà da parte della squadra campione d'Italia che, probabilmente, vanno anche oltre il campo. A confermarlo è stato lo stesso Antonio Conte, intervenuto in conferenza stampa, dopo il 2-0 del Dall'Ara e che ha descritto una situazione critica intorno al club partenopeo.

LE PAROLE DI CONTE DOPO BOLOGNA-NAPOLI - "Qualcosa bisogna fare, perché non ho voglia di accompagnare un morto. Non vedo alchimia ma ognuno che pensa al proprio problema. Trapianti di cuore non si possono fare. Ognuno di noi deve ritrovare lo spirito, il cuore, la cattiveria. Le cose si fanno ma bisogna vedere come si fanno. Ognuno sta pensando al suo orticello, l’avevo già visto questo e quindi voglio parlare bene con il club".

CONTE POTREBBE DIMETTERSI - E oggi ci parlerà. Secondo quanto riporta da Matteo Moretto, nelle prossime ore è previsto un incontro tra il tecnico del Napoli e la società. Le parti cercheranno di delineare la situazione per capire se andare avanti insieme, oppure se salutarsi anticipatamente. Conte vuole delle rassicurazioni sulla disponibilità societaria e, soprattutto, di una squadra che non sembra più seguirlo come prima.

© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.