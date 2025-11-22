Serie A | Pari tra Cagliari e Genoa. Il Bologna passa a Udine
Alle spalle la pausa per le Nazionali, la Serie A è ripartita e sono due le gare che hanno aperto il 12° turno.
Pari ricco di gol quello tra Cagliari e Genoa. Parte meglio la squadra di De Rossi che sblocca il match con il gol di Vitinha salvo poi farsi recuperare dalla rete di Borrelli. Nel finale di primo tempo Genoa di nuovo in vantaggio con Østigård ma poco prima del duplice fischio la squadra di Pisacane trova ancora il pareggio con Esposito. Nella ripresa il Cagliari la ribalta in modo definitivo con la doppietta di Borrelli ma nel finale si fa recuperare dal Genoa che con Aaron Martin trova la rete del 3-3.
Vittoria netta e agevole quella del Bologna che invece si impone con un secco 3-0 in casa dell’Udinese. Primo tempo a reti inviolate ma nella ripresa la squadra di Italiano domina e va a segno con Pobega, doppietta, e Bernardeschi che torna al gol in Serie A.
