Lazio - Fiorentina: le voci che racconteranno il match su Dazn

06.01.2026 18:00 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Fiorentina: le voci che racconteranno il match su Dazn

La Lazio torna di nuovo in campo all'Olimpico, dopo il Napoli arriva la Fiorentina. Entrambe hanno bisogno di punti per migliorare la loro posizione in classifica: i viola lottano per la salvezza, i biancocelesti per un posto in Europa

La gara, in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla ci saranno le voci di Dario Mastroianni e Cristian Brocchi

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE