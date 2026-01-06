Lazio - Fiorentina: le voci che racconteranno il match su Dazn
06.01.2026 18:00 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio torna di nuovo in campo all'Olimpico, dopo il Napoli arriva la Fiorentina. Entrambe hanno bisogno di punti per migliorare la loro posizione in classifica: i viola lottano per la salvezza, i biancocelesti per un posto in Europa.
La gara, in programma mercoledì 7 gennaio alle 20:45, sarà trasmessa in diretta su Dazn e a raccontarla ci saranno le voci di Dario Mastroianni e Cristian Brocchi.
