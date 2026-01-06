Ex Lazio | Wallace cambia squadra: ecco dove giocherà. L'annuncio

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex difensore della Lazio Wallace ha trovato una nuova squadra. Il brasiliano ha firmato per il Botafogo, come annunciato dallo stesso club con un comunicato ufficiale. Di seguito la nota.

"Con un'esperienza di otto anni nel calcio europeo, il difensore centrale Wallace è il decimo rinforzo acquistato dal Botafogo per il 2026.

Cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro, Wallace si è messo in luce con la squadra del Minas Gerais vincendo il Campionato Brasiliano nel 2014. Successivamente si è trasferito al Monaco (FRA), dove ha giocato per due stagioni collezionando presenze in Champions League ed Europa League.

Grazie alle ottime prestazioni, Wallace è stato acquistato dalla Lazio. Nella squadra italiana, l'atleta ha disputato quasi 70 partite in tre anni, laureandosi campione della Coppa Italia e della Supercoppa Italiana. Subito dopo è passato al Braga (POR), dove ha vinto la Coppa di Lega portoghese.

Ha inoltre militato nel calcio turco con lo Yeni Malatyaspor nelle stagioni 2020/2021 e 2022. Wallace vanta anche un'esperienza nel calcio cinese con la maglia del Wuhan Three Towns, dove è stato campione del campionato cinese e della Supercoppa di Cina, rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

Il giocatore ha militato anche nell'Al Ittihad Kalba, negli Emirati Arabi Uniti, e il suo ultimo club è stato l'Atlético-GO nella Serie B brasiliana.

SCHEDA TECNICA DEL DIFENSORE WALLACE

NOME: Wallace Fortuna dos Santos; Wallace

RUOLO: Difensore centrale

DATA DI NASCITA: 14/10/1994 (31 anni)

CITTÀ DI NASCITA: Rio de Janeiro

SQUADRE: Cruzeiro, Monaco (FRA), Lazio (ITA), Braga (POR), Yeni Malatyaspor (TUR), Wuhan Three Towns (CINA), Ittihad Kalba (EAU) e Atlético-GO".