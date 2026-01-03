Serie A | La Juve spreca e il Lecce approfitta: solo un pari per Spalletti
Si interrompe a quattro la striscia di vittorie consecutive della Juventus con la squadra di Spalletti che inciampa contro il Lecce. I bianconeri giocano un ottimo primo tempo, hanno tante occasioni che non concretizzano e alla fine, allo scadere della prima frazione di gioco, è il Lecce a passare in vantaggio con la rete di Banda.
Nella ripresa i bianconeri ristabiliscono subito la parità con la rete di McKennie e poi hanno una serie infinita di chance per portare a casa i tre punti ma di fatto le sbagliano tutte. David sbaglia un calcio di rigore, e nel finale Yildiz colpisce il palo e Openda a porta vuota spedisce fuori.
Un punto a testa quindi con la Juve che sale a 33 mentre il Lecce raggiunge quota 17.
