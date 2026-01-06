Calciomercato Lazio | Nuove concorrenti per Fabbian: di chi si tratta
CALCIOMERCATO LAZIO - Fabbian è tra gli obiettivi principali della Lazio in entrata. Da Formello potrebbe presto arrivare un'offerta per il centrocampista del Bologna, soprattutto nel caso in cui dovesse partire Guendouzi in direzione Fenerbahce. È tra i preferiti della società, insieme al nome di Loftus-Cheek del Milan.
Sul 2003 italiano, però, non ci sarebbero solo i biancocelesti. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, nelle ultime settimane si era parlato anche del Torino di Baroni, che ora con il nuovo diesse Petrachi starebbe rivedendo tutta la squadra granata.
Per gennaio Fabbian sarebbe anche un'idea del Como di Fabregas, che avrebbe bisogno di un nuovo centrocampista da aggiungere alla sua rosa per continuare la corsa verso l'Europa.