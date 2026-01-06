Calciomercato Lazio | Juve, tante squadre di A su Miretti: la situazione
06.01.2026 18:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
CALCIOMERCATO LAZIO - Nonostante la possibile titolarità contro il Sassuolo, Miretti è in uscita dalla Juventus. Il centrocampista potrebbe partire in questo mercato di gennaio, soprattutto di fronte a un'offerta che possa accontentare la società bianconera.
Il suo profilo era finito nel mirino della Lazio, che aveva chiesto informazioni sull'eventuale disponibilità in prestito. Sul classe 2003, però, ci sarebbero anche tante altre squadre di Serie A.
Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, Como, Sassuolo, Parma e Cremonese sarebbero pronte a fare un'offerta a titolo definitivo. La Juventus ha già fissato il prezzo: la valutazione del calciatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro.
