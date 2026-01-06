Calciomercato Lazio | Miretti chiesto in prestito: la risposta della Juve
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Valutazioni in corso in casa Juventus. Alla Continassa si fa il punto sul centrocampo, con il possibile acquisto di Guido Rodriguez del West Ham. Prima però servirà qualche uscita.
È qui che entra in gioco la Lazio, che si era interessata al profilo di Fabio Miretti per questa sessione di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società biancoceleste non è andata oltre la richiesta del prestito per il classe 2003.
La Vecchia Signora, però, lo sacrificherebbe solo per una cifra importante, tra i 15 e i 20 milioni di euro. Non sembra intenzionata ad accettare proposte differenti per Miretti, che comunque non è la priorità della Lazio. Prima ci sono Loftus-Cheek e Fabbian, tra i preferiti di Sarri.