Calciomercato Lazio | Dele-Bashiru per Fabbian: la proposta al Bologna
RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Giovanni Fabbian è probabilmente l'obiettivo numero uno della Lazio per il mercato di gennaio. Sicuramente è più fattibile di Loftus-Cheek, il preferito in assoluto di Sarri a cui però è molto difficile arrivare. Per questo la società biancoceleste è tornata sul centrocampista del Bologna, visionato già un anno fa.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a Formello cercano di fare passi avanti, che potrebbero arrivare soprattutto nel caso di un'eventuale cessione di Guendouzi al Fenerbahce. La Lazio avrebbe anche proposto di inserire nella trattativa Dele-Bashiru, ma il Bologna vorrebbe solamente lasciar partire Fabbian per un conguaglio economico.
Per sostituirlo, poi, il club rossoblù sta seguendo Miretti della Juventus (accostato proprio ai biancocelesti) e Fazzini della Fiorentina (anche lui proposto a Fabiani).