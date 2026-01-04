Serie A, Fiorentina di cuore! Cremonese beffata nel recupero
Parte nel migliore dei modi il nuovo anno della Fiorentina. Gli uomini di Vanoli agguantano la vittoria nei minuti di recupero, un 1-0 che vale tantissimo in ottica salvezza, soprattutto perché lasfida contro la Cremonese era uno scontro diretto.
La zampata di Moise Kean sulla respinta di Audero ha fatto esplodere di gioia tutto l'Artemio Franchi, compreso Vanoli. La Cremonese non è riuscita a strappare un punto che sarebbe stato importante per smuovere la classifica, ma la situazione di classifica è ancora relativamente tranquilla vista l'ottima stagione disputata fino ad oggi.
Un balzo che sa di speranza per i Viola. Grazie ai tre punti guadagnati oggi, infatti, la Fiorentina sale al penultimo posto a quota 12 punti, proprio come Hellas Verona e Pisa. La salvezza adesso dista solo 3 punti (c'è il Genoa a quota 15 punti).