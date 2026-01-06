NEWS | FantaSanremo: ecco le quotazioni dei cantanti in 'baudi'
06.01.2026 17:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Il conto alla rovescia in vista dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. Dal 24 al 28 febbraio all’Ariston si alzerà il sipario sulla kermesse e, come ogni anno, il tutto sarà accompagnato dall’amatissimo Fantasaremo. Gli organizzatori del gioco in queste ore hanno pubblicato le quotazioni degli artisti... <<< FANTASANREMO >>>
