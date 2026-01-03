Serie A | Ritorno amaro per Gasperini: Atalanta di misura sulla Roma
Un ritorno a casa amaro quello di Gian Piero Gasperini che incassa una sconfitta nella prima gara da ex contro l’Atalanta.
Primo tempo più che positivo della squadra di Palladino che passa in vantaggio con Scalvini e poi raddoppia con Scamacca. La rete del 2-0 viene però annullata dopo revisione al Var con una spiegazione piuttosto singolare: Scamacca, che poi ha segnato di testa diversi secondi dopo, è intervenuto troppo in anticipo dopo la 'giocata' di Hermoso, che aveva perso il pallone dopo lo stop.
Nella ripresa i giallorossi provano a reagire ma alla fine i tre punti vanno alla Dea.
