Serie A | Pulisic ribalta il Torino: Milan primo insieme al Napoli
La 14esima giornata del campionato di Serie A si è chiusa con la sfida dell'Olimpico tra Torino e Milan con i rossoneri che ribaltano il doppio vantaggio granata e portano a casa tre punti preziosissimi.
Una sfida subito accesissima quella dell’Olimpico con il Toro che la sblocca dopo appena 10 minuti grazie al calcio di rigore, assegnato per un mani di Tomori in area, trasformato da Vlasic. Il Milan accusa il colpo quindi la squadra di Baroni spinge trovando il raddoppio dopo 7 minuti. Vlasic scippa la palla a Nkunku e serve Zapata che scarica un destro rasoterra che finisce dritto in porta. Dopo il doppio vantaggio il Milan prova a reagire e alla fine riesce a riaprire la gara con un gran gol di Rabiot che non lascia scapo a Israel.
Il secondo tempo è invece tutt'altra musica. Il Milan entra in campo con un altro piglio ed è l'entrata di Pulisic che prima segna la rete del 2-2 e poi quella del definitivo 3-2 mettendo a segno una doppietta. Un successo importantissimo per i rossoneri che salgono al primo posto in classifica a quota 31 insieme al Napoli. Non si arresta invece la crisi del Torino di Baroni fermo a 14 punti.
