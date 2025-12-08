Lazio, la prova Tavares è sufficiente! L'analisi di Piscedda

Massimo Piscedda, ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la partita tra la Lazio e il Bologna di domenica sera, analizzando anche la prova dei singoli

Massimo Piscedda è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per dire la sua sulla partita tra Lazio e Bologna, terminata 1-1. L'ex difensore biancoceleste ha commentato la prova della squadra di Sarri, concentrandosi anche sui singoli.

LAZIO-BOLOGNA - "Ho visto una bella partita, fatta di buone giocate da una parte e dall'altra. La Lazio ha giocato bene, con la solita umiltà, alcuni giocatori sono ancora in ritardo, ma complessivamente la gara è stata buona. Mancano delle soluzioni in attacco, perché ci si affida molto alle giocate degli esterni. Il rosso di Gila? Ha sbagliato in un motivo di nervosismo e ha reagito male. Il fallo era punibile, poi l'espulsione se l'è andata a cercare lui. L'arbitraggio è stato molto sereno".

LA CLASSIFICA - "La Lazio per confermare il miglioramento deve vincere le prossime partite più abbordabili. Deve ribaltare la classifica che la vede dietro Cremonese e Sassuolo, è nelle sue corde. Mi sembra che in questo momento stia migliorando, deve vincere le prossime partite senza scusanti".

TAVARES - "Nuno Tavares per me è sufficiente. Non lo condanno, perché è ingenuo in fase difensiva. Sarri dovrebbe aiutarlo, perché è utile soprattutto quando spinge. Servirebbe il raddoppio di un centrocampista o di un difensore centrale. Non ha le caratteristiche di un difensore. Per me si prende la sufficienza per il suo lavoro offensivo, quando lui attaccava la Lazio era pericolosa e ha creato anche grazie la sua spinta propulsiva. Dietro non farà mai bene. Bisogna valorizzarlo per quello che sa fare. Se io lo allenassi gli direi non entrare mai nella sua area di rigore, gli metterei una copertura che mi permetta di farlo esprimere al massimo. Altrimenti non lo farei giocare. In area si addormenta, va svegliato. Non lo avrei messo a marcare Orsolini, probabilmente Sarri vuole cercare una soluzione offensiva. Ci sta provando".

ISAKSEN - "Isaksen poco cattivo sotto porta? Ci ha provato e ha sbagliato, anche Odgaard ha fallito su assist di Marusic. Dalla tribuna sembra semplice, ma in campo gli spazi sono altri. Sicuramente ha commesso un errore perché si è mangiato un gol davanti al portiere. Se avesse avuto anche questa caratteristica avrebbe segnato dieci gol. Cancellieri? Sono giocatori differenti, Isaksen ha più tecnica nello stretto, Cancellieri è più incisivo in campo aperto. Io farei giocare Isaksen, ma con Cancellieri in campo non si abbasserebbe la qualità. Si equivalgono, cambiano solo le caratteristiche".

ATTACCO - "Secondo me Noslin non si può paragonare agli altri: lui ha giocato solo alcuni spezzoni, gli altri hanno giocato partite intere. Oggi Castellanos non è al 100%, Noslin non garantisce una partita intera, io tra i tre preferisco Dia. Ti dà più equilibrio. Sarri ha fatto entrare Noslin contro Milan e Bologna? Perché in quei 15'/20' ti dà il top, dal 1' avrebbe giocato Dia se non ci fosse stato Castellanos".