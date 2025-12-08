Lazio, Sarri ribalta Baroni: l’Olimpico ora è tornato un fortino

La scorsa stagione si è chiusa con il gol di Coulibaly, la festa del Lecce per la salvezza e l’ennesima sconfitta della Lazio all’Olimpico...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La scorsa stagione si è chiusa con il gol di Coulibaly, la festa del Lecce per la salvezza e l’ennesima sconfitta della Lazio all’Olimpico. La squadra, allora guidata da Baroni, era diventata ormai incapace di fare risultato di fronte ai propri tifosi: l'ultima vittoria (5-1 contro il Monza) era datata 9 febbraio 2025, quella ancora prima risaliva addirittura al 24 novembre 2024 (3-0 contro il Bologna).

Poi è tornato Sarri e il trend negativo è stato ribaltato: ora all’Olimpico non passa quasi più nessuno. Il segnale è stato immediato, con il netto 4-0 rifilato al Verona alla seconda giornata. Poi altri quattro successi (compresa la Coppa Italia) e due pareggi nelle prime sette partite giocate in casa, per un totale di ben 14 gol fatti e solo 5 subiti (e 5 clean sheet). Numeri da big che di fronte al proprio pubblico si fa rispettare.

L’unica sconfitta (immeritata, ai punti) è arrivata nel derby contro la Roma. L’errore macroscopico di Nuno Tavares ha quindi sporcato un percorso pressoché perfetto dei biancocelesti, tornati a fare la voce grossa nella Capitale. Con Baroni in panchina questo aspetto era andato perso; Sarri in poco tempo è riuscito a ritrovarlo. E i tifosi non possono che esserne soddisfatti.