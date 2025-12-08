Lazio, Isaksen dopo il Bologna: "Andiamo avanti" - FOTO
Gol e infortunio. Gustav Isaksen è stato uno dei protagonisti di Lazio - Bologna. L'esterno danese, dopo aver sprecato una grande occasione, ha sbloccato la partita, pareggiata poi da Odgaard.
08.12.2025 16:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
All'intervallo, però, il numero 18 è dovuto uscire dal campo a causa di un problema muscolare all'adduttore. Le sue condizioni sono da valutare in vista della prossima giornata contro il Parma.
Attraverso una storia su Instagram, comunque, ha espresso il suo pensiero sul momento che sta vivendo la squadra: "Alziamo la testa e andiamo avanti", si legge. Di seguito il post.