Busquets e Alba si ritirano: c'è un dato che riguarda Pedro
Sergio Busquets e Jordi Alba vincono l'MLS e si ritirano. Ora Pedro rimane uno dei pochi campioni del mondo del 2010 ad essere ancora in attività.
08.12.2025 15:15 di Simone Locusta
L'Inter Miami di Lionel Messi, Sergio Busquets e Jordi alba è campione. Il club degli ex blaugrana ha vinto il titolo in MLS, un finale col botto soprattutto per il centrocampista e il terzino.
Infatti, i due calciatori hanno scelto di terminare così la loro carriera. Un finale dolce, con un altro titolo in bacheca, l'ennesimo della loro carriera.
I due spagnoli hanno vinto tanto in carriera, in particolare con il Barcellona, e facevano parte fino a poco fa di una lista ristretta degli ultimi superstiti del gruppo campione del mondo con la Spagna del 2010.
Infatti, di quella lista dei campioni del mondo del 2010 in Sudafrica ora restano in attività solo cinque giocatori: Raúl Albiol, Javi Martínez, Sergio Ramos, Pedro e Juan Mata.
