Condò attacca la Roma: "Dybala un lusso da Real Madrid..."
Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato ai taccuini del Corriere della Sera la sfida tra Napoli e Juventus, per poi commentare anche la situazione della Roma, reduce da due sconfitte consecutive. Di seguito le sue parole sui giallorossi:
"Le gare dei giallorossi sono ossi di seppia, essenziali ed essiccate, contese equilibrate in attesa che uno sbaglio ne decida la direzione. Ieri gli errori sono stati due, entrambi giallorossi. La Roma mantiene la miglior difesa della Serie A, e dunque il reparto non merita il banco degli imputati: si sbaglia, amen".
"Dybala in dosi così omeopatiche è un lusso che si può concedere il Real Madrid, nel senso di rosa composta davanti da sei/sette campioni, non un club costretto a tesaurizzare ogni mezza chance".