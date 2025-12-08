Condò attacca la Roma: "Dybala un lusso da Real Madrid..."

Paolo Condò ha commentato la situazione della Roma, criticando gli errori, le gare "essiccate" e il dosaggio di Paulo Dybala.
08.12.2025 13:00 di  Simone Locusta   vedi letture
Condò attacca la Roma: "Dybala un lusso da Real Madrid..."

Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato ai taccuini del Corriere della Sera la sfida tra Napoli e Juventus, per poi commentare anche la situazione della Roma, reduce da due sconfitte consecutive. Di seguito le sue parole sui giallorossi:

"Le gare dei giallorossi sono ossi di seppia, essenziali ed essiccate, contese equilibrate in attesa che uno sbaglio ne decida la direzione. Ieri gli errori sono stati due, entrambi giallorossi. La Roma mantiene la miglior difesa della Serie A, e dunque il reparto non merita il banco degli imputati: si sbaglia, amen".

"Dybala in dosi così omeopatiche è un lusso che si può concedere il Real Madrid, nel senso di rosa composta davanti da sei/sette campioni, non un club costretto a tesaurizzare ogni mezza chance".

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.