Lazio - Bologna, le pagelle dei quotidiani: Provedel salva, bene Guendo

Le pagelle biancocelesti dei maggiori quotidiani nazionali sulla sfida tra Lazio e Bologna, terminata con il risultato di 1-1.

RASSEGNA STAMPA - Un punto a testa dal sapore agrodolce quello conquistato da Lazio e Bologna nel match dell'Olimpico. Il pareggio rimanda le sentenze e regala spettacolo, la corsa all'Europa sarà aperta fino alla fine e la sfida tra Sarri e Italiano ha messo in evidenza due squadre che giocano un bel calcio, ma anche ben organizzate.

Lazio - Bologna si porta dietro luci e ombre, soprattutto tra le fila biancocelesti. C'è chi brilla, ma anche chi è stato rimandato e da cui ci si attende risposte ben più positive. Ecco di seguito le pagelle dei quotidiani:

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 4, Romagnoli 6,5, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6,5); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 4,5, Romagnoli 6,5, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 6,5, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6), Zaccagni 6; all. Sarri 6,5.

IL MESSAGGERO - Provedel 7; Marusic 6, Gila 4, Romagnoli 7, Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st 6), Basic 6,5 (Patric 36’ st 6); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6), Castellanos 5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6.

IL CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 4,5, Romagnoli 6,5 Tavares 4 (Lazzari 1’ st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Dele-Bashiru 30’ st s.v.), Basic 6 (Patric 36’ st s.v.); Isaksen 6,5 (Cancellieri 1’ st 6,5), Castellanos 5,5 (Noslin 15’ st 6,5), Zaccagni 6,5; all. Sarri 6.