Sarri | La Lazio è compatta, ma pesa una scelta: le pagelle dopo il Bologna
La Lazio è bella, compatta e organizzata. Sarri fa giocare bene i suoi contro il Bologna, ma la scelta di Tavares pesa sul giudizio dei quotidiani.
08.12.2025 12:00 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - Non è bastata una bella Lazio per battere il Bologna. I biancocelesti hanno creato tanto, forse anche più della media. Un fattore che pesa nel giudizio complessivo, soprattutto considerando il blasone dell'avversario.
Nonostante il pareggio, la Lazio viene promossa. Sarri si dimostra maestro di calcio che fa dell'organizzazione il suo punto di forza. I quotidiani gli riconoscono tutti i meriti dell'identità mostrata dalla Lazio, ma non lo esaltano troppo a causa di una scelta che pesa ai fini del voto: la scelta di Nuno Tavares al posto di Luca Pellegrini. Di seguito le pagelle dei quotidiani
CORRIERE DELLO SPORT - Sarri 6,5.
GAZZETTA DELLO SPORT - Sarri 6,5.
IL MESSAGGERO - Sarri 6.
IL CORRIERE DELLA SERA - Sarri 6.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.