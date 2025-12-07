Lazio, serve un centravanti: le parole di Delio Rossi

Delio Rossi, ex tecnico di Lazio e Bologna, ha parlato in vista della sfida in programma oggi all'Olimpico.

RASSEGNA STAMPA - In vista del match tra Lazio e Bologna, Delio Rossi, ex tecnico di enntrambe le squadre, ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport.

Su un'eventuale favorita non si è sbilanciato: "Si affrontano due squadre in salute. Il Bologna sta facendo moto bene, anche se ha perso l’ultima gara di campionato. Ma ormai è diventata una realtà importate del nostro calcio e può ancora migliorare. La Lazio è partita male per vicissitudini varie, ma adesso ha trovato il passo giusto ed è in crescita. Sarà un match molto equilibrato".

Sui due tecnici, invece, ha detto: "Assolutamente. Per Sarri parla la carriera. Non è mai facile tornare in un posto dove si è fatto molto bene e ricominciare a farlo. Lui ci sta riuscendo. Italiano continua a crescere anno dopo anno. È partito dal basso ed ha sempre ottenuto grandi risultati. E sia lui sia Sarri lo hanno fatto con il gioco".

L'allenatore, poi, ha sottolineato la necessità per la Lazio di rinforzare la rosa a gennaio, evidenziando l'assenza di un centravanti come Ciro Immobile. Sui giocatori, più interessanti in prospettiva nelle due squadre, infine, si è espresso così: "Dico Isaksen per la Lazio e Castro per il Bologna. Il primo ha espresso solo parte del suo enorme potenziale che forse neanche lui conosce. Castro è un attaccante completo, deve solo migliorare un po’ sotto porta, ma ha tutto per farlo".