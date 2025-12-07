Lazio-Bologna, Italiano cambia tutto: le scelte di formazione

Questa sera all'Olimpico la formazione di partenza di Italiano sarà diametralmente diversa rispetto a quella di qualche giorno fa al Dall'Ara.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ravaglia in porta, Heggem e Lucumì al centro della difesa. E poi con ogni probabilità nessun altro dell'undici visto giovedì. Questa sera, all'Olimpico, la formazione di partenza di Italiano sarà diametralmente diversa rispetto a quella di qualche giorno fa al Dall'Ara contro il Parma. Di reduci rischia di essercene solo un terzetto, tutto racchiuso attorno alla porta. A centrocampo si preparano a tornare dal primo minuto sia Pobega che Moro, mentre davanti l'allenatore ha un solo problema da risolvere: quello dell'abbondanza.

Davanti, riporta Corriere dello Sport, si annuncia tutto un altro Bologna: Orsolini e Cambiaghi faranno tornare il colore azzurro sugli esterni. Poi Odgaard rientrerà sulla trequarti e Castro nel ruolo che più gli compete, dopo la gioia di giovedì in Coppa Italia. Tra i convocati anche Immobile, che a partita in corso potrebbe replicare lo schema visto giovedì e già provato tante volte in estate, quello dell'attacco a due con l'argentino.

Per il resto, torneranno gli esterni bassi Zortea e Miranda. Italiano ragiona già in ottica Celta Vigo, che affronterà giovedì prossimo. Non avrà per ragion di lista Immobile, Sulemana e De Silvestri, ci sarà invece Benjamin Dominguez. Questa sera l'argentino sarà la prima scelta in caso di staffetta con Cambiaghi, Rowe ha dato tutto giovedì e si candida per un posto da titolare in Spagna. Stessa cosa per Bernardeschi e Dallinga.