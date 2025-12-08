IL TABELLINO di Sassuolo - Lazio Women 1-2
Serie A Women Athora | VIII giornata
Lunedì 8 dicembre 2025, ore 12:30
Stadio Enzo Ricci, Sassuolo
SASSUOLO-LAZO 1-2
Marcatrici: 33`, 42` Piemonte (L), 71` Doms (S)
SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash (46` Doms), Caiazzo, De Rita (62` Venturelli); Brustia, Missipò, Fercoch (46` Galabadaarachichi), Perselli (46` Hagemann), Skupien; Dhont; Eto (79` Clelland). A disp.: Benz, De Bona, Sabatino, Filis, Brignoli, Greve, Santoro. All.: Alessandro Spugna
LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz (81` Connolly), D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin (46` Benoit), Simonetti (69` Goldoni), Monnecchi (69` Visentin); Piemonte (81` Karczewska), Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio
Arbitro: Andrea Zoppi (sez. Firenze); Assistenti: Davide Merciari - Federico Linari; IV ufficiale: Matteo Santinelli; Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania
NOTE. Ammonite: 18` Nash (S), 22` Martin (L)
Recupero: 1` pt, 6` st.
