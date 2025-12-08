Lazio, che belle sensazioni! De Grandis è entusisasta
Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giorno dopo la partita tra Lazio e Bologna (1-1), ha commentato con particolare soddisfazione la prova della squadra di Maurizio Sarri. Le uniche critiche il giornalista di Sky Sport le ha mosse nei confronti di Nuno Tavares.
LA PRESTAZIONE - "Mi è piaciuta tanto la squadra. Peccato per la mancata vittoria ma ho scoperto nuove sensazioni. Hai messo sotto una delle più forti del campionato, ha confermato l’ottima fase difensiva e soprattutto ha creato molto sotto l’aspetto offensivo, se fosse stata più precisa avrebbe fatto più gol".
I SINGOLI - "Molti giocatori mi sorprendono: Basic è diventato un giocatore completo, si adatta a tutto. Zaccagni è un giocatore sopra la media, e Noslin continua a crescere. Tutto questo lascia buone prospettive per il futuro, puoi giocare bene con tutte le squadre",
NUNO TAVARES - "Nuno non è bravo a difendere, si mette male con il corpo. Sarri ha parlato di difficoltà di concentrazione, ma io aggiungo che fa anche scelte sbagliate: se fai fatica a difendere devi essere prudente, ma lui non lo è stato ieri. Devi essere più intelligente calcisticamente".