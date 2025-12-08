Lazio, che belle sensazioni! De Grandis è entusisasta

Stefano De Grandis, ai microfoni di Radio Laziale, ha espresso tutto il suo entusiasmo dopo la prestazione della Lazio contro il Bologna

Stefano De Grandis, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il giorno dopo la partita tra Lazio e Bologna (1-1), ha commentato con particolare soddisfazione la prova della squadra di Maurizio Sarri. Le uniche critiche il giornalista di Sky Sport le ha mosse nei confronti di Nuno Tavares.

LA PRESTAZIONE - "Mi è piaciuta tanto la squadra. Peccato per la mancata vittoria ma ho scoperto nuove sensazioni. Hai messo sotto una delle più forti del campionato, ha confermato l’ottima fase difensiva e soprattutto ha creato molto sotto l’aspetto offensivo, se fosse stata più precisa avrebbe fatto più gol".

I SINGOLI - "Molti giocatori mi sorprendono: Basic è diventato un giocatore completo, si adatta a tutto. Zaccagni è un giocatore sopra la media, e Noslin continua a crescere. Tutto questo lascia buone prospettive per il futuro, puoi giocare bene con tutte le squadre",

NUNO TAVARES - "Nuno non è bravo a difendere, si mette male con il corpo. Sarri ha parlato di difficoltà di concentrazione, ma io aggiungo che fa anche scelte sbagliate: se fai fatica a difendere devi essere prudente, ma lui non lo è stato ieri. Devi essere più intelligente calcisticamente".