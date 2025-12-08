Lazio, Lotito sbaglia su Immobile: la critica di Cucchi
Il noto giornalista Riccardo Cucchi ha attaccato su X il presidente Lotito in merito alle parole espresse su Ciro Immobile.
08.12.2025 15:00 di Simone Locusta
Nel pre-partita di Lazio - Bologna, Lotito ha accolto con parole fredde il ritorno di Ciro Immobile allo Stadio Olimpico. L'attaccante classe 1990 è stato una bandiera della Lazio, farà sempre parte della storia del club.
Il noto giornalista di fede laziale Riccardo Cucchi ha commentato la posizione di Lotito sui propri profili social. Secondo Cucchi, parlare in questo modo di Immobile significa non capire proprio cosa sia la Lazio. Ecco di seguito le sue parole:
"Le parole di Lotito su Immobile sono sbagliate. Non comprendere il legame affettivo che unirà per sempre i tifosi laziali al giocatore che ha segnato più di tutti con la maglia biancoceleste, significa non voler capire cos'è la Lazio".
