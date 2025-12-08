Lazio, Bonanni è soddisfatto. E sull'espulsione di Gila...
Il Bologna ferma la Lazio. A Isaksen ha risposto Odgaard nel pareggio per 1-1 andato in scena all'Olimpico. Nei minuti finali la squadra di Sarri è rimasta anche in dieci per l'espulsione di Mario Gila.
08.12.2025
Sulla gara si è espresso Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio. Di seguito le sue parole.
"L'espulsione di Gila? È stata un po' al limite, ma nel complesso penso che la Lazio abbia fatto un'ottima partita. Sono contento di ciò che sta facendo la squadra e ora deve proseguire per questa strada. Ravaglia ha dovuto fare almeno tre parate decisive".
