Napoli imbattuto in casa nel 2025: l'ultima sconfitta contro la Lazio
Un anno senza sconfitte al Maradona. Il Napoli ha passato tutto il 2025 senza mai perdere in casa: questo è il dato dopo la vittoria contro la Juventus grazie alla doppietta di Hojlund.
08.12.2025 19:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Un anno senza sconfitte al Maradona. Il Napoli ha passato tutto il 2025 senza mai perdere in casa: questo è il dato dopo la vittoria contro la Juventus grazie alla doppietta di Hojlund.
L'ultima squadra a riuscire a espugnare lo stadio azzurro è stata la Lazio di Baroni, che lo scorso 8 dicembre 2024 aveva avuto la meglio con la rete di Isaksen.
Da lì in poi, nell'anno solare, per la squadra di Conte sono arrivate tredici vittorie e quattro pareggi, con ben zero sconfitte. Come riportato da Opta, un filotto del genere non avveniva dai tempi di Maradona, nel 1987.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.